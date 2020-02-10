Париж, , 15:33 — REGNUM Количество пассажиров, перевозимых Air France-KLM, увеличилось в январе на 2,2%, а в Азии — на 3,8%, несмотря на приостановку полетов в Китай, передает BFM TV.

Известно, что в общей сложности три компании группы — Air France, KLM и Transavia — перевезли 7,5 млн человек. Азия находится на втором месте по темпам роста, увеличившись на 3,8%.

Air France перевезла 3,96 млн пассажиров, а KLM — 2,55 млн. Со своей стороны, грузовая активность группы компаний снизилась Air France, KLM и Transavia на 0,6%.

Как сообщало ИА REGNUM, франко-голландская авиакомпания Air France-KLM продлит приостановку своих рейсов в Китай до 16 марта 2020 года.

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