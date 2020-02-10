Москва, , 15:32 — REGNUM Законопроект о преподавании студентов старших курсов в школах готов ко второму чтению. Об этом журналистам заявил глава Минпросвещения Сергей Кравцов, передаёт корреспондент ИА REGNUM 10 февраля.

«Сегодня на комитете была принята поправка, и закон будет вынесен во второе чтение — по поводу допуска к педагогической деятельности студентов старших курсов, которые обучаются по направлению педагогика», — заявил Кравцов.

Он напомнил, что идею ранее уже поддержал президент РФ Владимир Путин, выступая в Череповце.

В свою очередь, глава комитета Госдумы по образованию и науке Вячеслав Никонов («Единая Россия») отметил, что документ будет оперативно рассмотрен Госдумой.

«Небольшой текст, который мы, я думаю, достаточно быстро согласуем с правовым управлением и представим на Совет Думы», — отметил Никонов.