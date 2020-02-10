Рига, , 15:30 — REGNUM С 11 февраля обязанности начальника государственной полиции Латвии будет временно исполнять нынешний начальник главного управления Уголовной полиции Андрей Гришин. Об этом пишет портал LSM со ссылкой на данные представителей Бюро министра внутренних дел Латвии Сандиса Гиргенса.

Предыдущий начальник государственной полиции Латвии Интс Кюзис подал в отставку до истечения срока полномочий после 40 лет службы в полиции из-за конфликта с действующим министром.

Напомним, будущего начальника госполиции страны выберут представители специальной комиссии МВД.