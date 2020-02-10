Курск, , 15:28 — REGNUM Губернатор Курской области Роман Старовойт встретился с жителями деревни Кукуевка, которые не могу узаконить своё жилье в буферной зоне заповедника им. В. Алехина. Как сообщила ИА REGNUM пресс-служба областной администрации, вопрос решается с участием Минприроды.

«Первый путь — принять постановление правительства РФ об охранных зонах, которое даст возможность скорректировать границы буферной зоны. Оперативно это не случится. Проект почти согласовали в Минприроды, его направят в Минюст и потом в Правительства. На процедуру уйдет около полугода. Второй вариант — включить сотрудников администрации региона в состав научно-технического совета заповедника. В конце января такой акт был подписан», — рассказал губернатор.

Администрация региона примет участие в принятии решений о выдаче согласований строительства жилых домов в охранной зоне заповедника. Регламент оказания государственной услуги, который позволит избежать необоснованных отказов, будет готов в апреле 2020 года.

Однако заявления жителей села начнут рассматривать ещё до принятия регламента. Для этого нужны экспертные заключения о том, что жилые дома в буферной зоне не наносят вреда заповеднику.

Как уже сообщало ИА REGNUM, охранную зону Алёхинского заповедника внесли в ЕГРН в 2018 году, хотя, как утверждают в Минприроды, она и существовала уже до этого. Жители деревни Кукуевка оказались «вне закона» и не могут официально оформить свои постройки.