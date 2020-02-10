Москва, , 15:27 — REGNUM Лидер КПРФ депутат Госдумы Геннадий Зюганов не согласен с эмоциями телеведущей, которую рассмешил размер повышения пособий.

«Интернет «взорвался» сообщениями о том, как ведущая «Вести-Камчатка» читала сюжет об индексации выплат льготникам и расхохоталась, озвучивая действительно смехотворные суммы. Однако тут не смеяться, а плакать нужно», — полагает Зюганов.

«Единицы жируют, а остальным кидают крохи с барского стола. Так будет до тех пор, пока страна не сменит курс на национально-ориентированный», — рассуждает он.

Ведущая камчатского подразделения ВГТРК Александра Новикова не смогла сдержать смех, зачитывая сообщение о повышении социальных выплат льготникам. При этом она заявила, что до последнего пыталась сдержаться.