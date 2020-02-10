Красногорск, , 15:26 — REGNUM 33-летняя мать 11 детей из Московской области Светлана Сатарова сообщила, что власти начали оказывать её семье поддержку. Об этом передаёт РЕН ТВ.

По её словам, сейчас им «помогают каждый день». При этом помощь поступает как от органов социальной защиты, так и от главы Орехово-Зуево.

В частности, оформлены детские пособия. Также поданы документы на получение супругом, имеющим гражданство Таджикистана, российского гражданства.

«В четверг ответ придёт — будем надеяться, что хороший ответ», — сказала женщина.

Ранее женщина пожаловалась в телеэфире на отсутствие помощи властей.

Как сообщало ИА REGNUM, в подмосковном Орехово-Зуеве 33-летняя родила одиннадцатого ребенка.

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