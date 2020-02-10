Севастополь, 10 февраля 2020, 15:29 — REGNUM Нормативное состояние дорог Севастополя намного ниже, чем в Санкт-Петербурге, но транспортные проблемы схожи. Об этом журналистам 10 февраля сообщил новый глава департамента транспорта Севастополя Сергей Румянцев.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее врио губернатор Севастополя Михаил Развожаев представил нового директора департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Сергея Румянцева, который ранее работал в должности замглавы комитета по развитию транспортной инфраструктуры Санкт-Петербурга.
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