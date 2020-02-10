Севастополь, , 15:29 — REGNUM Нормативное состояние дорог Севастополя намного ниже, чем в Санкт-Петербурге, но транспортные проблемы схожи. Об этом журналистам 10 февраля сообщил новый глава департамента транспорта Севастополя Сергей Румянцев.

«Это два города, представляющие собой культурную ценность, являющиеся объектами культурного наследия. Это два города, находящиеся у водной стихии. Много похожего — стеснённые условия работы, есть над чем работать. Нормативное состояние автомобильных дорог Севастополя намного ниже, чем в Санкт-Петербурге», — отметил специалист.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее врио губернатор Севастополя Михаил Развожаев представил нового директора департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Сергея Румянцева, который ранее работал в должности замглавы комитета по развитию транспортной инфраструктуры Санкт-Петербурга.

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