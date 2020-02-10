Москва, , 15:23 — REGNUM Законопроект о горячем питании для школьников будет рассмотрен во втором, решающем чтении завтра, 11 февраля. Об этом журналистам заявил глава комитета Госдумы по образованию и науке Вячеслав Никонов («Единая Россия»), передаёт корреспондент ИА REGNUM 10 февраля.

Речь идёт о законопроекте, направленном на обеспечение школьников с первого по четвёртый класс горячим питанием.

«Мы завершили полостью рассмотрение всех поправок к законопроекту о питании для всех детей начальных классов. И готовы будем уже завтра вынести этот вопрос на рассмотрение», — отметил Никонов.

По его словам, Совет Думы рассмотрит вопрос при обсуждении повестки работы на 11 февраля. Между тем, комитет свою работу окончил и рекомендует принять инициативу во втором, решающем чтении.

«Поправки президента уже проголосованы и уже те поправки, которые поступили до конца срока внесения поправок. Законопроект скорректирован и комитет работу во втором чтении закончил», — заявил Никонов.

Читайте ранее в этом сюжете: Госдума может 19 февраля принять закон о горячем питании в школах