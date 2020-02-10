Чебоксары, , 15:20 — REGNUM В Чебоксарах планируют провести конные забеги. В качестве «ипподрома» выбрана акватория Чебоксарского залива, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе столичной мэрии. Площадка расположена под театром оперы и балета и на неё открывается панорамный вид из окон нового здания дома правительства.

Конные забеги «Ледяной Кубок Чувашии — 2020» планируется провести 22 февраля. В администрации Чебоксар отмечают, что в них примут участие около двух десятков наездников из Чувашии, Марий Эл, Татарии, Ульяновской и Самарской областей. Отмечается, что соревнования проведет ядринский племенной конезавод имени В. И. Чапаева.

Всего планируется восемь заездов на специальных двухколесных экипажах-качалках. Разбавит гонки развлекательная программа.

«Место проведения: Певческое поле, акватория залива, находящаяся под театром оперы и балета», — говорится в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Чебоксарах в рамках празднования Дня города проводились джигитовки — скачки на лошадях с исполнением гимнастических и акробатических трюков. Показательные выступления представляла общинаказаковЧувашии.