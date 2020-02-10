Нальчик, , 15:29 — REGNUM В Кабардино-Балкарии задержали злоумышленника, убедившего пенсионерку перевести 1,4 млн рублей, чтобы получить компенсацию за деньги, вложенные в печально известную финансовую пирамиду МММ. Возбуждено уголовное дело, сообщили ИА REGNUM 10 февраля в пресс-службе МВД России.

В полицию обратилась пожилая женщина, которая сообщила, что в течение месяца ей звонил неизвестный мужчина. Он представлялся сотрудником юридической службы и предлагал выплатить компенсацию за ранее вложенные средства в МММ. Для этого ей нужно было внести предварительный взнос на различные расчетные счета.

Пенсионерка согласилась на предложение мошенника и выполнила несколько переводов на сумму более 1,4 млн рублей. Лишь спустя некоторое время потерпевшая поняла, что ее обманули, и пришла в полицию.

Вскоре подозреваемый был задержан, им оказался ранее судимый за незаконный оборот наркотиков житель Краснодарского края. При обыске в его квартире полицейские обнаружили базу данных вкладчиков финансовой пирамиды.

Следственное управление МВД России по городу Нальчику возбудило против задержанного уголовное дело по статье «Мошенничество». В настоящее время подозреваемый решением суда заключен под стражу.