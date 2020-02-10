Санкт-Петербург, , 15:21 — REGNUM Спрос на шенгенские визы от Финляндии, которая стала выдавать их на пять лет, вырос в Петербурге почти на четверть. Только за последнюю неделю в визовый центр и генконсульство Финляндии в Санкт-Петербурге подавали по 300−500 заявок в день.

Напомним, с 3 февраля в финском консульстве открыли прием заявлений на пятилетнюю визу. Как сообщают «Санкт-Петербургские ведомости», в целом рост числа заявок оценили в 24% по сравнению с обычными показателями.

Тем временем первые получатели пятилетнего финского шенгена уже похвастались им в социальных сетях.

Ранее российские соседи перечислили параметры, которым должен соответствовать кандидат, чтобы успешно получить визу: иметь хотя бы одну двухлетнюю финскую визу за последние три года, использовать ее правильно, то есть основная страна поездок по визе была Финляндия. Загранпаспорт должен быть действителен не менее трех месяцев после даты истечения срока действия визы, для владельцев паспортов на 5 лет максимальный срок действия визы сократится.

В заявке также придется указать первую поездку в Финляндию, она должна произойти не позже, чем через полгода после выдачи визы.

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