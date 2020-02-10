Калуга, , 15:49 — REGNUM В Калужской области по итогам медицинских осмотров только 20% населения полностью здоровы, еще 21% находятся в зоне риска, остальные нуждаются в лечении. Об этом 10 февраля сообщает корреспондент ИА REGNUM по материалам заседания правительства региона.

На встрече отмечалось, что диспансеризация жителей области проходит в два этапа, включая осмотр пациентов специалистами, а также лабораторные и инструментальные обследования, что позволит уменьшить вероятность развития наиболее опасных заболеваний и выявить их на ранней стадии. В диспансеризации приняли участие 34 медицинские организации региона. Задействовано 10 передвижных флюорографических и одна маммографическая установка. К осмотрам пациентов привлекалась 71 выездная врачебная бригада.

По словам министра здравоохранения области Константина Баранова, в 2020 году в регионе кардинально изменится тактика и стратегия диспансеризации. Для граждан от 18 до 39 лет она будет проходить раз в три года, а начиная с 40 лет — ежегодно. В зависимости от возраста изменится перечень процедур и исследований. Сократятся также сроки прохождения профилактических медицинских осмотров.

«Безответственное отношение к своему здоровью, к сожалению, обычное явление для большинства наших граждан. Повышение их мотивации следить за своим здоровьем — одна из важнейших задач диспансеризации. Каждый случай недобросовестного отношения к организации медицинских услуг и их некачественного предоставления должен получать соответствующую реакцию», — заявил глава региона Анатолий Артамонов.

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