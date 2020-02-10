Екатеринбург, , 15:14 — REGNUM 860 свердловчан заболели пневмонией с 3 по 9 февраля 2020 года. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе регионального управления Роспотребнадзора.

Хотя в среднем воспалением лёгких чаще заболевают взрослые — 62,3%, на прошедшей неделе больше всего заболевших оказалось среди малышей до двух лет. В «общем зачёте» доля дошкольников — лишь 22,6%.

В ведомстве отмечают, что показатель заболеваемости является стабильным, на уровне недели 27 января — 2 февраля 2020 года.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее на Среднем Урале проверили заболевших ОРВИ свердловчан на коронавирус. Исследования дали отрицательный результат.

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