Париж, , 15:04 — REGNUM Лоран Солли, управляющий директор Facebook во Франции, рассказал, что социальная сеть приобрела миллион пользователей по сравнению с 2018 годом, передает BFM TV.

«Мы в конце 2019 года пересекли планку в 37 млн пользователей. В конце 2018 года их число было 36 млн», — заявил Лоран Солли, добавив, что «очень доволен» этими результатами.

По его словам, Facebook остаётся первой социальной сетью во Франции.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее министр финансов Франции Бруно Ле Мэр заявил, что государство получило 280 млн евро после введения налога на цифровые компании в 2019 году.

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