Тараз, Казахстан, , 14:58 — REGNUM 25 уголовных дел возбуждено по факту массовых беспорядков в селе Масанчи Кордайского района Джамбульской области Казахстана, заявил заместитель председателя правительства Бердыбек Сапарбаев 10 февраля на брифинге.

Глава правительственной комиссии по ликвидации последствий событий в Кордайском районе Сапарбаев отметил, что уголовные дела возбуждены по фактам убийства, массовых беспорядков, призывов к беспорядкам, уничтожения имущества, незаконного изготовления оружия и насилия против представителей власти.

Заместитель премьер-министра уточнил, что в настоящее время необходимо найти зачинщиков, провокаторов и виновных массовых беспорядков. Власти республики также пообещали помочь в восстановлении домов и разрушенных объектов, а также помочь семьям погибших.

Как сообщало ИА REGNUM, 10 февраля президент Казахстана поручил освободить от должности двух руководителей в администрации Джамбульской области и двух руководителей в системе МВД. Увольнения связаны с беспорядками на юге страны.

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