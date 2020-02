Братислава, , 14:50 — REGNUM THQ Nordic открыла новую студию-разработчика видеоигр в Словакии. Она будет называться Nine Rock Games, сообщается 10 февраля на сайте компании Embracer Group.

В ближайшее время новая студия займётся созданием экшен-игры с элементами выживания. Генеральным директором Nine Rock Games был назначен Дэвид Дурчак.

Напомним, THQ Nordic — это австрийская компания-издатель видеоигр. Среди выпущенных ею проектов: Darksiders II, This is the Police, Elex и др.

Читайте ранее в этом сюжете: Международный турнир по игре PUBG перенесли из-за вспышки коронавируса