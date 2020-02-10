Москва, , 14:50 — REGNUM Существует возможность ложноотрицательных результатов при проведения теста на коронавирус нового типа. Таким образом, число заболевших может быть в несколько раз больше. Об этом 10 февраля сообщает Роспотребнадзор со ссылкой на данные китайских врачей.

В своем сообщении Роспотребнадзор приводит исследование китайских врачей, которое было обнародовано 8 февраля агентством Sina.

По мнению китайского академика Ван Чэна, «положительный результат при лабораторном исследовании в настоящее время регистрируется только у 30−50% от истинного числа заболевших». Это связано с тем откуда получается взять материалы для проведения анализов. Кроме того, повышенный спрос на экспресс-тесты влияет на степень их чувствительности к вирусу.

Напомним, по последним данным, от коронавируса умерло 910 человек.

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