Пекин, , 14:45 — REGNUM В Китае значительно вырос процент выздоровевших от коронавируса, заявил 10 февраля представитель госкомитета по здравоохранению КНР Ми Фэн.

«Процент выздоровевших в Ухане провинции Хубэй и по всей стране значительно вырос, по состоянию на сегодняшний день их число по всей стране составляет 8,2%», — сказал он.

По его словам, 27 января этот показатель составлял 1,3%. Данная тенденция показывает, что оказываемая заболевшим медпомощь приносит положительные результаты, добавил он.

Как сообщало ИА REGNUM, число жертв коронавируса в Китае увеличилось до 908 человек, еще более 40,1 тыс. заражены.

По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), отношение количества новых случаев заражения новым типом коронавируса 2019-nCoV к общему числу зараженных в феврале снизилось по сравнению с январем.