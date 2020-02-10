Екатеринбург, , 15:03 — REGNUM Педагоги дошкольного образования получают наименьшую зарплату среди всех бюджетников Свердловской области. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе Свердловскстата.

В среднем воспитатели получают 37 тысяч 920 рублей в месяц, чуть меньше, чем младший медицинский персонал (38 тысяч 100 рублей). Для сравнения, средняя зарплата педагогов общего образования равна 41 тысяче 843 рублям.

Данные показатели указаны без вычета налогов, так что «на руки» педагоги получают в среднем меньше, нежели указано выше.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее на Среднем Урале нашли самых «богатых» бюджетников. Наибольшую среднюю зарплату получают врачи и медработники с высшим образованием (79 тысяч 924 рубля).

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