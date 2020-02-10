Уфа, , 14:56 — REGNUM Служебную проверку информации об отказе врачей в Уфе осмотреть мужчину, вернувшегося из Китая, проводит республиканское министерство здравоохранения. Об этом 10 февраля сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Башкирии.

По сообщению пресс-службы ведомства, документальных подтверждений данной информации нет. В настоящее время проводится служебная проверка.

По словам чиновников, для всех учреждений здравоохранения Башкирии разработан алгоритм действий при работе с пациентами, которые поступают с подозрением на коронавирус. И этот алгоритм должен обязательно соблюдаться.

Ранее некоторые СМИ сообщали о том, что 27-летний мужчина прожил в столице Китая больше полугода. Из Поднебесной в Башкирию он вернулся в начале февраля авиарейсом через Екатеринбург.

Отец мужчины посоветовал ему сдать анализы. Но когда мужчина пришел в инфекционную больницу № 4 в Уфе, то врачи якобы отказали ему в обследовании, указав на двери запасного входа в больницу, отмечали журналисты.

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