Астрахань, , 14:34 — REGNUM В Астраханской области женщина, пережившая трагедию, не может добиться выплаты за первого ребёнка. Об этом сообщил депутат Госдумы от региона Олег Шеин («Справедливая Россия»).

Депутат рассказал о приёме избирателей, на который пришли 28 человек. Среди обратившихся к Шеину была женщина, которая не может получить выплату за первого ребёнка. Дело в том, что она дважды неудачно рожала — оба раза младенцы погибли сразу после родов.

«История: женщина дважды неудачно рожала. Оба младенца не прожили и десяти минут. Сейчас все получилось благоприятно. Но власти ей отказывают в выплатах на ребенка, поскольку он, мол, не первенец!» — написал депутат на своей странице в Facebook.

Олег Шеин пообещал, что поможет женщине решить этот вопрос.