Курган, , 14:30 — REGNUM В Зауралье пришли февральские морозы. В предстоящие сутки в столице Зауралья температура воздуха ночью составит — 24,-26°, днём ожидается до — 14°. На дорогах местами гололедица, сообщает пресс-служба мэрии Кургана.

Управление по делам ГО и ЧС города Кургана призывает курганцев быть внимательными на дорогах, соблюдать правила пожарной безопасности, а также проявить осторожность при эксплуатации газового оборудования.

Предприятиям ЖКХ рекомендуется подготовить возможность перехода на источники резервного питания и обеспечить обработку дорог противогололёдными смесями.