Моши, Танзания, , 14:41 — REGNUM Гражданин Польши Демьян Саниковски был арестован службами по борьбе с оборотом наркотических средств Танзании по подозрению в возделывании участка с марихуаной в районе Нджиапанда я Химо в области Килиманджаро. Об этом передает газета Mwananchi.

По словам главы подразделения генерала Джеймса Каджи, Саниковски был арестован после того, как местные жители сообщили в соответствующие службы о его деятельности.

Он добавил, что Саниковски был арестован вместе с другими лицами, подчеркнув, что в настоящее время их допрашивают в целях сбора дополнительных доказательств.