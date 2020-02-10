Варшава, , 14:25 — REGNUM В 2019 году в Польше покончили жизнь самоубийством 5 200 человек, из которых четверо были детьми, а 94 — подростками. Такую статистику приводит газета Rzeczpospolita.

В целом ситуация, по сравнению с прошлыми годами, когда число самоубийств не опускалось ниже 6 100, несколько улучшилась, хоть и незначительно. При этом общее число самоубийств снизилось за счёт возрастной группы старше сорока лет, а среди 20−30-летних количество самоубийц значительно выросло.

Ситуация с самоубийствами в Польше обсуждалась терапевтами и психиатрами в рамках XIV «Форума против депрессии», проходившего 4 февраля.

Основными причинами самоубийств среди детей и подростков названы непонимание в семье или в половых отношениях. 970 человек из покончивших жизнь самоубийством в 2019 году страдали теми или иными психическими расстройствами, в частности депрессией. Материальные факторы в качестве причины самоубийства можно назвать только в 154 случаях.

«Рост числа самоубийств происходит из-за того, что все больше детей не справляется с трудностями и конфликтами, возникающими в повседневной жизни, и чувствует себя одинокими. Они не могут рассчитывать на помощь взрослых, родителей, а также учителей в школе», — заявил в интервью газете директор Института психиатрии и неврологии в Варшаве, профессор Януш Хайтцман.