Самара, , 14:18 — REGNUM Транспортные карты с новым дизайном выпустят в Самаре в честь 75-летия Победы. Об этом 10 февраля сообщает пресс-служба городской администрации.

По сообщению пресс-службы ведомства, карты выпустят ограниченным тиражом, который составит пять тысяч экземпляров.

Предусмотрен выпуск трех тысяч единых транспортных карт (ЕТК), одной тысячи карт школьника и одной тысячи студенческих карт.

Отмечается, что стоимость юбилейных карт, которые поступят в продажу будет такой же как и стоимость обычных транспортных карт.

Тиражировать новые карты начнут на этой неделе. О точной дате начала продаж чиновники оповестят дополнительно.

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