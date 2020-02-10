Москва, , 14:11 — REGNUM В Китае ожидают, что большая часть карантинных мероприятий может быть продлена как минимум до конца февраля 2020 года. Об этом 10 февраля заявил профессор НИУ ВШЭ Алексей Маслов в эфире телеканала «Россия 24».

«В Китае есть такое правило, что отдельные города и регионы могут самостоятельно устанавливать тот дедлайн, когда нужно или не нужно запускать предприятие. Например, по региону Хубэй, по эпицентру заражения, в основном так называемые каникулы продлены как минимум ещё на 10 дней. Продлены каникулы заводов Foxconn, это и Гуанчжоу в южном Китае», — заявил Маслов.

«Так, чтобы говорить о том, что с десятого числа запускаются стопроцентно все предприятия — об этом говорить не приходится. Многие предполагают, что карантинные мероприятия будут продлены как минимум до конца февраля», — подчеркнул он.

Ранее агентство Reuters сообщило о том, что тайваньская компания Foxconn — основной контрактный партнёр Apple, — получила разрешение властей Китая на возобновление производства на заводе в Чжэнчжоу (Китай). По данным агентства, на рабочие места вернулись около 16 тыс. человек, или менее 10% рабочей силы Foxconn в Чжэнчжоу.