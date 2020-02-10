Ростов-на-Дону, , 14:10 — REGNUM В Ростове-на-Дону начало разрушаться уникальное мозаичное панно, созданное в 1970-х — 1980-х годах. Об этом в социальных сетях сообщили очевидцы.

«[В подземном переходе] на пересечении проспекта Ворошиловского и улицы Большой Садовой началась трескаться мозаика. Трещина идёт от пола до потолка и проходит через все плитки. Неужели не спасём мозаику?» — задался вопросом автор поста в паблике «Ростов Главный».

ИА REGNUM напоминает, что в 2019 году в Ростове-на-Дону было открыто несколько мозаичных панно, которые были закрыты торговыми павильонами. Общественники ранее обращались к региональным властям с просьбой наделить работы статусом объектов культурного наследия.

«Мозаику в наших переходах нужно беречь, она уникальная и единственная в своем роде. Таких мозаичных панно нет ни в одном городе страны», — отмечают интернет-пользователи.

Читайте ранее в этом сюжете: Ростовчанам «вернули» мозаичное панно «Космос»