Барнаул, , 14:05 — REGNUM В Барнауле 11 февраля будет проведен комплекс мероприятий по проверке готовности сил и средств группировки оперативного штаба к возможной террористической угрозе в рамках планового командно-штабного учения. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе УФСБ России по Алтайскому краю.

Участники учений намерены отработать развертывание пункта временного размещения граждан в средней образовательной школе №48 (ул. Фомина, 130) с 9 до 17 часов.

«В антитеррористическом учении примут участие подразделения УФСБ России по Алтайскому краю, ПУ ФСБ России по Алтайскому краю, ГУ МВД России по Алтайскому краю, ГУ МЧС России по Алтайскому краю, СУ СК России по Алтайскому краю, УФНС ВНГ России по Алтайскому краю, УФСИН России по Алтайскому краю, Алтайского ЛУ МВД России, Минобороны РФ, органы местного самоуправления», — пояснили в ФСБ.

Оперативный штаб попросил барнаульцев с пониманием отнестись к проведению учения:

ФСБ «Не создавать помех действиям правоохранительных органов, по возможности, оказывая содействие, сохранять спокойствие, не допускать паники и распространения ложной информации».

Напомним, что за заведомо ложное сообщение об акте терроризма, в соответствии со ст.207 УК РФ, гражданам может грозить наказание в виде штрафа в размере до одного миллиона рублей либо лишение свободы на срок до пяти лет.