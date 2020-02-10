Екатеринбург, , 14:18 — REGNUM Центральный окружной военный суд приговорил организатора и вербовщика организации «Хизб ут-Тахрир» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Эдуарда Низамова к 23 годам лишения свободы. Об этом сообщает «Новый день».

Исламиста признали виновным в организации деятельности террористической организации, в вербовке в неё, а также в подготовке к насильственном захвату власти. Теперь ему предстоит провести 23 года в колонии строгого режима, на 42 года Низамову ограничена свобода.

В суде было доказано, что он создавал «законспирированные подразделения» своих сторонников, вербовал новых членов организации, а также пропагандировал вместо традиционного ислама экстремистское учение.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2012 году Низамов уже задерживался по делу о терактах. Тогда в его защиту в Казани вышло около 50 человек.

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