Рим, , 13:56 — REGNUM Властям Италии следовало бы отказаться от «чрезмерных» способов защиты от коронавируса, заявили в МИД КНР в понедельник, 10 февраля, передает Mediaset.

В МИД выразили надежду, что власти Италии смогут подойти к ситуации «объективно, рационально и основываясь на научных данных» и рекомендациях Всемирной организации здравоохранения.

Власти Италии закрыли авиасообщение с Китаем после двух первых зафиксированных случаев коронавируса — у туристов из КНР. Впоследствии стало известно о том, что та же болезнь зафиксирована и у уроженца Италии, находившегося в Ухане в январе 2020 года.