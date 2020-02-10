Рим, , 13:53 — REGNUM Премьер-министр Италии Джузеппе Конте в понедельник, 10 февраля, проведет совещание о принятии необходимых мер для снижения потерь страны от последствий коронавируса, сообщили в пресс-службе правительства Италии.

Основные потери, констатируют министры, приходятся на отрасль туризма, потому вместе с министром инфраструктуры и транспорта участие в совещании примет и отвечающий за туристическое направление министр культуры.

Власти Италии закрыли авиасообщение с Китаем после двух первых зафиксированных случаев коронавируса — у туристов из КНР. Впоследствии стало известно о том, что та же болезнь зафиксирована и у уроженца Италии, находившегося в Ухане в январе 2020 года.