Минск, , 13:51 — REGNUM Польский Институт национальной памяти (IPN) впервые представил свои печатные издания на проходящей в столице Белоруссии XXVII Минской международной книжной выставке-ярмарке. Издательство IPN привезло в Минск исследования о том, как восстанавливалось польское государство в 1920-х годах, и о польской версии событий Второй мировой войны.

Как пояснил «Польскому радио» заместитель директора издательства IPN Аркадиуш Вингерт, вниманию белорусского читателя представят около 30 книг, изданных в 2018—2019 годах к столетию восстановления независимой Польши. Эта тема будет главной в книгах издательства до 2022 года.

«Центральным экспонентом» проходившей с 5 по 9 февраля 2020 года XXVII Минской международной книжной выставки-ярмарки были Соединённые Штаты Америки. Россия была назначена «почётным гостем».

Во всех белорусских книжных магазинах на самом видном месте экспонируется не пользующаяся популярностью у покупателей русофобская литература. Книги российских авторов на политические и исторические темы из продажи изымаются. Так в 2015 году как по команде из всех книжных магазинов республики пропали книги Николая Старикова. При этом отрицается существование распоряжений государственных органов об ограничении или преимущественном размещении каких-либо книг.