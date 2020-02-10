Пекин, , 13:41 — REGNUM Число жертв коронавируса в Китае увеличилось до 908 человек, еще более 40,1 тыс. заражены. Об этом 10 февраля сообщает государственный комитет по вопросам здравоохранения КНР.

Отмечается, что почти 6,5 тыс. человек находятся в тяжелом состоянии, 3,2 тыс. человек выписаны из больницы. Более 187,5 тысячи человек, имевших тесный контакт с заболевшими, находятся под наблюдением.

Как сообщало ИА REGNUM, по данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), отношение количества новых случаев заражения новым типом коронавируса 2019-nCoV к общему числу зараженных в феврале снизилось по сравнению с январем.

Так, пиковое значение по данному показателю наблюдалось 23 января, когда он достигал 46%. Далее последовал спад, и новый пик был зафиксирован вновь 28 января — 39,1%. С этой даты идет тенденция к снижению показателя соотношения вновь заразившихся к общему количеству больных. Так, 1 февраля он составил 17,8%, 7 февраля — 10,2%.

Читайте также: Коронавирус: реалии и провокации — все новости