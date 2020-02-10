Москва, , 13:52 — REGNUM Отказ властей украинского города Львов выдать останки советского разведчика Николая Кузнецова его родственникам в РФ показывает моральное вырождение этих людей. Об этом заявила племянница Кузнецова Елена Сакныне в эфире передачи «60 минут» на телеканале «Россия 1».

По её словам, попытки перевезти прах на родину разведчика в России родственники предпринимали несколько раз. До этого в РФ был перевезён памятник Кузнецову. Когда же украинские неонацисты стали надругались над могилой воина, расписывая её оскорблениями, родственники попытались вывезти прах, но получили отказ. В ответ мэр Львова Андрей Садовой заявил, что на безвозмездной основе останки героя отдавать нельзя, следует выторговать что-то себе взамен.

«Осквернение могил — это варварство, вандализм, это понимают все. Меня в шок привело то, что это стало предметом торга. То не просто русофобия, это заклиненное бесовское сознание. Это духовное вырождение тех людей, которые останки человеческие делают предметом торга», — сказала Сакныне.

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