Зерноград, Ростовская область, , 13:34 — REGNUM В городе Зернограде Ростовской области поисковики обнаружили останки четырёх солдат, погибших в годы Великой Отечественной войны. Как предполагают специалисты, найденные бойцы были моряками 81-й морской стрелковой бригады. Об этом ИА REGNUM сообщили в поисковом отряде «Миус-фронт».

»Именно эта часть летом 1942 года трое суток сдерживала немецкие штурмовые батальоны у стен Зернограда. Матросы дрались до тех пор, пока из города не эвакуировали беженцев-евреев, госпитали, эшелоны с продовольствием. Возможно, эти четверо израненных бойцов — последние защитники Зернограда», — уточнили в организации.

Специалисты вместе с учёными изучают исторические материалы в надежде установить имена погибших защитников Зернограда, который в годы войны назывался железнодорожной станцией «Верблюд» Северо-Кавказской железной дороги.