Лондон, 10 февраля 2020, 13:28 — REGNUM Ещё четыре случая заболевания коронавирусом были зарегистрированы в Великобритании. Об этом 10 февраля сообщает издание The Daily Telegraph.
Таким образом, число зараженных коронавирусом в Великобритании достигло восьми.
Британский министр здравоохранения Мэтт Хэнкок заявил, что распространение вируса является «серьезной и неизбежной угрозой» для общественности.
При этом он предоставил правительству больше полномочий для борьбы с распространением коронавируса в свете недавних подтвержденных случаев в Великобритании.
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