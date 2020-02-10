Лондон, , 13:28 — REGNUM Ещё четыре случая заболевания коронавирусом были зарегистрированы в Великобритании. Об этом 10 февраля сообщает издание The Daily Telegraph.

Таким образом, число зараженных коронавирусом в Великобритании достигло восьми.

Британский министр здравоохранения Мэтт Хэнкок заявил, что распространение вируса является «серьезной и неизбежной угрозой» для общественности.

При этом он предоставил правительству больше полномочий для борьбы с распространением коронавируса в свете недавних подтвержденных случаев в Великобритании.

Читайте также: В Орле с подозрением на коронавирус госпитализировали ребёнка и студента