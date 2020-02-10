Новотроицк, Оренбургская область, , 13:05 — REGNUM В Оренбургской области виртуальное знакомство лишило жительницу Новотроицка почти 150 тыс. рублей. Женщина вовремя заподозрила неладное и обратилась в полицию, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе УМВД по региону.

По данным ведомства, 61-летняя женщина познакомилась посредством соцсети с мужчиной. После нескольких недель активной переписки с знак дружбы мужчина решил сделать подруге подарок. Он сообщил пенсионерке, что отправил посылку с ювелирными украшениями и деньгами в сумме 350 тыс. евро. Однако посылка застряла на границе. Для дальнейшего продвижения подарка надо оплатить таможенный сбор — 2 тыс. евро.

Оренбурженка сделала перечисление на указанный виртуальным другом счет 148 663 рублей. Однако вскоре от пенсионерки потребовали новое перечисление — налог. Заподозрив обман, женщина обратилась в полицию.

В настоящее время возбуждено уголовное дело по статье 159 УК РФ «Мошенничество». Правоохранители в очередной раз рекомендуют населению не доверять незнакомцам, не поддаваться на их провокации и перепроверять информацию.