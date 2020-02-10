Санкт-Петербург, , 13:06 — REGNUM Вечеринка в рамках Петербургского международного юридического форума в 2020 году передислоцировалась с «барной» улицы Рубинштейна на Заячий остров к Петропавловской крепости. Об этом сообщается на сайте форума.

Акватория Невы с пляжа Петропавловской крепости Дарья Драй © ИА REGNUM

Традиционно в один из вечеров юристы со всего мира гуляли на улице Рубинштейна на вечеринке Legal Street, а прежний министр юстиции РФ Александр Коновалов был там завсегдатаем. Местные жители периодически жаловались на шум и громкие концерты.

В 2020 году было решено переместиться на Заячий остров к Петропавловской крепости, переименовав вечеринку в Legal Island. Организаторы называют это «развитием легендарного марафона вечеринок фирм-партнеров Legal Street».

«Число делегатов уже так велико, что улица Рубинштейна стала мала для ПМЮФ — что ж, мы рады анонсировать новый формат и раздвинуть границы дружеского веселья до масштабов острова! Концепция праздничного вечера в этом году вдохновлена знаменитым Coney Island в Нью-Йорке — участников и гостей Форума ждут не только приемы и выступления артистов в закрытых шатрах, но и увлекательные аттракционы под открытым небом», — пояснили они.

Ожидается, что особую атмосферу создаст сама стрелка Заячьего острова, историческое место основания Петербурга, с водными просторами и неповторимыми видами.

Напомним, X Петербургский международный юридический форум пройдет 19−23 мая 2020 года.

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