Чебоксары, , 12:57 — REGNUM В Ленинском районе Чебоксар начались судебные прения по уголовному делу в отношении бывшего вице-премьера — министра экономического развития Чувашии. Прокуратура просит назначить бывшему чиновнику 6,5 лет реального лишения свободы, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе надзорного ведомства.

Перед судом предстал бывший заместитель председателя Кабинета министров — министр экономического развития, промышленности и торговли. Следствие полагает, что он допустил хищение бюджетных средств путём незаконного предоставления субсидий двум коммерческим организациям — обществам «СК «КУБ» и «Спецмонтаж». Средства выделены в качестве возмещения части затрат по приобретению оборудования.

«Обвиняемый также необоснованно предоставил имущественную выгоду указанным коммерческим организациям перед другими субъектами предпринимательской деятельности, желающими участвовать в конкурсном отборе на получение субсидий», — считают правоохранители, полагая, что экс-министр действовал «из корыстной и иной личной заинтересованности».

«На момент получения организациями субсидии большая часть оборудования фактически приобретена не была», — полагают в прокуратуре.

Общий ущерб оценён в 23,8 млн рублей, он был возмещен в ходе предварительного следствия. Предварительное следствие проведено сотрудниками УФСБ России по Чувашии.

Государственные обвинители просили суд признать бывшего вице-премьера виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 285 УК РФ («Злоупотребление должностными полномочиями, повлекшее тяжкие последствия») и назначить наказание в виде лишения свободы сроком на 6 лет 6 месяцев с отбыванием в исправительной колонии общего режима.

«В качестве дополнительного наказания назначить ему лишение права занимать руководящие должности в государственных органах и организациях, и лишить его классного чина «действительный государственный советник Чувашской Республики 2 класса» и государственной награды «Медаль ордена «За заслуги перед Чувашской Республикой», — говорят в надзорном ведомстве.

Обвиняемый в настоящее время находится под стражей.

Напомним, экс-министр был арестован 14 декабря 2018 года. После возбуждения уголовного дела массовые проверки начались в министерстве экономического развития Чувашии.

Как сообщало ИА REGNUM, в Чувашии за 11 месяцев 2019 года к дисциплинарной ответственности за коррупционные нарушения более 1 тыс. должностных лиц, 110 юридических и физических лиц наказаны административно. Выявлено свыше 3,5 тыс. нарушений антикоррупционного законодательства, для устранения которых внесено 1106 представлений, в суды направлено 82 заявления и иска, опротестовано 935 незаконных нормативных актов.