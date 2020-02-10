Воронеж, , 12:57 — REGNUM Сильный ветер прогнозируется на территории Воронежской области 11 февраля, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

По прогнозу Воронежского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, ночью и днём 11 февраля местами по Воронежской области и Воронежу ожидается усиление ветра до 15−20 м/с.

В ГУ МЧС напомнили о правилах безопасности при сильном ветре, в частности, при нахождении на улице следует обращать внимание на целостность воздушных линий электропередач, нельзя прятаться под высокорослыми деревьями, нельзя прятаться под крышами домов.

Отметим, минувшие выходные, 8−9 февраля, стали самыми холодными с начала зимы 2019−2020 годов. Температура в ночь с субботы на воскресенье опустилась до — 14 градусов. Однако уже с понедельника, 10 февраля, в регион вернулось потепление. На данный момент температура воздуха составляет четыре градуса мороза. 11 — 14 февраля температура воздуха днём составит около нуля градусов.