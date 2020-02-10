Нижний Новгород, , 12:56 — REGNUM ФАС (Федеральная антимонопольная служба) России выявила завышение цен на медицинские маски в ряде регионов России. Так, в Нижегородской области рост цен составил 374% или почти в пять раз, говорится в сообщении ведомства.

Также значительный рост стоимости медицинских масок наблюдается в Ивановской области — на 485%, в Тамбовской области — на 431%, в Ингушетии и Воронежской области — на 400%.

При этом Нижегородская область попала в число регионов, где зафиксирован резкий скачок оптовых цен на медицинские маски — на 566,67% или почти в семь раз.

Как сообщало ИА REGNUM, вице-премьер Российской Федерации Татьяна Голикова пообещала проверки всем аптекам, которые завышают цены на медицинские маски.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что у таких аптек нужно забирать лицензии, на доступности лекарств для населения это не отразится.