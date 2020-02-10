Нур-Султан, , 12:53 — REGNUM Для эвакуации граждан Казахстана из Китая в Пекин будут направлены два самолета авиакомпании Air Astana, сообщили в пресс-службе казахстанского МИД.

Во время перелетов 10 и 12 февраля пассажиров будут сопровождать медицинские работники. Два авиарейса доставят на родину 47 граждан КНР и некоммерческий груз посольства Китая в Казахстане.

В министерстве уточнили, что на территории КНР остаются 719 граждан Казахстана, из которых 391 изъявил желание вернуться на родину.

Как сообщало ИА REGNUM, 6 февраля почтовый оператор Казахстана АО «Казпочта» сообщил, что приостановил прием всех видов почтовых отправлений в Китай из-за коронавируса.

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