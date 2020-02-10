Пермь, , 12:51 — REGNUM В Перми принудительно приостановлена деятельность двух гостиниц. Основными причинами для такой меры стали нарушения жилищного и санитарно-эпидемиологического законодательства, противопожарного режима и антитеррористической защищенности, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в УФССП по Пермскому краю.

В ведомстве отметили, что закрывают хостелы и мини-гостиницы, которые находятся в подвалах жилых домов, а также пристроях. В частности, исполнены документы в отношении деятельности гостиницы «City» в Свердловском районе и мини-отеля «Амалия» в Индустриальном районе города. Объекты опечатаны до устранения выявленных нарушений.

Добавим, в Перми деятельность гостиниц подвергли проверке после ЧП. В ночь на 20 января в мини-отеле «Карамель» погибли пять постояльцев, шесть человек получили ожоги. К смерти людей привела коммунальная авария. Из-за прорыва системы отопления кипяток хлынул на цокольный этаж, где находилась гостиница. Люди не успели покинуть помещение.

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