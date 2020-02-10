Екатеринбург, , 12:52 — REGNUM Главный редактор «Эха Москвы» Алексей Венедиктов выступит в ночном клубе Center Club в екатеринбургском «Ельцин-центре» на тему истории. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе «Ельцин-центра».

Журналист расскажет посетителям ночного клуба о «войнах вокруг исторической памяти» и заодно представит новый номер журнала «Дилетант».

»Будет работать бар», — указано в анонсе мероприятия.

Билеты в Center Club будут стоить от 500 рублей за место без столика, от 1 тысячи рублей — за место со столиком. Встреча с публикой пройдёт 24 февраля 2020 года.

Как сообщало ИА REGNUM, в декабре 2019 года Венедиктов на своём выступлении в «Ельцин-центре» обвинил СССР в развязывании Второй мировой войны. Позже ветераны и историки раскритиковали тезисы журналиста.

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