Москва, , 12:42 — REGNUM Законопроект о расширении материнского капитала на первого ребенка будет внесен в Госдуму 10 февраля, заявил глава фракции «Единая Россия» в Госдуме Сергей Неверов.

«Он (текст поправки) готов к внесению, мы сегодня это сделаем», — сказал Неверов в ходе встречи руководства партии с правительством РФ.

Ожидается, что в 2020 году право на материнский капитал в России на первого ребенка приобретут более 561 тысячи семей, а на второго — 552 тысячи семей.

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