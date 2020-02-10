Токио, , 12:38 — REGNUM Японские власти пока не планируют продлевать карантин на круизном лайнере Diamond Princess, заявил 10 февраля генеральный секретарь кабинета министров Ёсихидэ Суга.

«Мы исходим из изначально объявленного 5 февраля карантина сроком 14 дней, — сказал он на пресс-конференции. — Мы продолжаем принимать все необходимые меры для предотвращения распространения заболевания».

Как сообщало ИА REGNUM, на судне Diamond Princess в Японии в настоящее время находятся около 3,7 тыс. человек из 50 стран мира. Ранее с борта лайнера из-за заражения коронавирусом были эвакуированы 64 человека. Среди заразившихся граждан РФ нет.

Читайте также: Коронавирус: реалии и провокации — все новости