Банги, , 12:42 — REGNUM Суд Центральноафриканской республики (ЦАР) приговорил к пожизненному заключению ключевых обвиняемых по делу Бангассу, в котором была замешана вооруженная христианская группировка «Анти-балака». Об этом передает RFI Kiswahili.

По информации журналистов радиостанции, лидеров группировки, среди которых — генерал Пино Пино и Кевин Бере-Бере, были признаны виновными в совершении военных преступлений, а также преступлений против человечества. Их приговорили к пожизненному заключению, а также обязали выполнять тяжелые исправительные работы.

Как отмечают репортеры, другие проходящие по делу члены группировки были осуждены на сроки от 10 до 15 лет тюремного заключения. Всего по делу были осуждены 30 человек.

Напомним, что члены группировки «Анти-балака» были обвинены в причастности к беспорядкам, произошедшим в городе Бангассу, на юге ЦАР, в 2017 году. В результате столкновений погибли десятки человек, среди которых — миротворцы, а сотни человек были вынуждены покинуть свои дома.