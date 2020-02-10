Уфа, , 12:33 — REGNUM 889 участников и 324 инвалида Великой Отечественной войны получат в Башкирии единовременную выплату в связи с 75-й годовщиной Победы. Об этом 10 февраля сообщает пресс-служба республиканского министерства семьи, труда и социальной защиты населения.

По сообщению пресс-службы ведомства, согласно Указу президента РФ Владимира Путина выплата в сумме 75 тысяч рублей будет произведена в апреле-мае 2020 года.

Отмечается, что 75 тысяч рублей единовременно также получат бывшие несовершеннолетние узники концлагерей, гетто и других мест принудительного содержания, созданных фашистами и их союзниками в период Второй мировой войны, вдовы (вдовцы) военнослужащих, погибших в период войны с Финляндией, Великой Отечественной войны, войны с Японией, вдовы (вдовцы) умерших инвалидов и ветеранов.

На территории Башкирии в настоящее время проживают 889 участников Второй мировой войны, 103 бывших несовершеннолетних узника концлагерей, 324 инвалида Великой Отечественной войны, 103 жителя блокадного Ленинграда, 23 788 тружеников тыла и 9 674 члена семей погибших ветеранов.

Сообщается, что труженикам тыла, которые работали в годы Великой Отечественной войны не менее шести месяцев, выплатят по 50 тысяч рублей. Такую же сумму получат бывшие совершеннолетним узники нацистских концлагерей, тюрем и гетто.

Читайте ранее в этом сюжете: Выплаты к 75-летию Победы получат 1,15 млн граждан России