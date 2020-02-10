Пятигорск, Ставропольский край, , 12:35 — REGNUM Информация о предложении полномочного представителя президента России в Северо-Кавказском федеральном округе Юрия Чайки снять надбавки силовым структурам является вымыслом. Об этом заявили СМИ в аппарате полпредства.

Ранее в ряде телеграм-каналов появилось сообщение о том, что Юрий Чайка якобы предложил снять действующую надбавку для сотрудников силовых ведомств, проходящих службу на Северном Кавказе.

«Одной из главных целей работы полномочного представителя является повышение уровня жизни граждан, проживающих в округе, а не сокращение каких-либо выплат и надбавок», — цитирует «Интерфакс-Юг» сотрудника аппарата полпредства.

Как сообщало ИА REGNUM, Юрий Чайка возглавил полпредство на Северном Кавказе в январе 2020 года. Перед этим он более 13 лет занимал должность генерального прокурора России. Предшественник Чайки на посту полпреда Александр Матовников ныне является заместителем главнокомандующего Сухопутными войсками РФ.

Читайте также: Результат работы Чайки на посту полпреда будет провальным: мнение