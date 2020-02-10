Челябинск, , 12:24 — REGNUM Власти Челябинской области окажут помощь родителям двух детей, погибших в Таиланде при столкновении катеров. Об этом журналистам заявила глава областного минсоцотношений Ирина Буторина.

Как пишет «Первый областной», с родственниками свяжутся сразу после того, как выяснят фамилии и адрес проживания детей. Им окажут всю необходимую помощь.

Как сообщало ИА REGNUM, возле острова Пхукет погибли девочка шести лет и мальчик 12 лет. Всего при столкновении катеров пострадали более 20 человек.